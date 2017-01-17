Веснина стартовала с победы на Australian Open
Российская теннисистка Елена Веснина вышла во второй круг первого в
сезоне турнира «Большого шлема» - Australian Open.
В ночь на вторник по московскому времени Веснина в двух партиях
одолела румынку Ану Богдан - 7:5, 6:2. Матч продолжался 85 минут.
В следующем круге Блинкова сыграет с сильнейшей в противостоянии Мэнди Минелла (Люксембург) – Магда Линетт (Польша).
Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
1-й круг
Веснина Е. (Россия) - Богдан А. (Румыния) - 7:5, 6:2 17 января 04:30, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
Веснина Е. (Россия) - Богдан А. (Румыния) - 7:5, 6:2
17 января 04:30, , Онлайн-трансляция
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