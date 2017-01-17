Веснина стартовала с победы на Australian Open

Российская теннисистка Елена Веснина вышла во второй круг первого в сезоне турнира «Большого шлема» - Australian Open.

В ночь на вторник по московскому времени Веснина в двух партиях одолела румынку Ану Богдан - 7:5, 6:2. Матч продолжался 85 минут.

В следующем круге Блинкова сыграет с сильнейшей в противостоянии Мэнди Минелла (Люксембург) – Магда Линетт (Польша).

Мельбурн (Австралия)

Турнир серии «Большого шлема»

Australian Open

Призовой фонд 16 503 692 доллара

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

1-й круг