Блинкова переиграла Никулеску и вышла во второй круг Australian Open
Российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг первого в
сезоне турнира «Большого шлема» - Australian Open.
В ночь на вторник по московскому времени Блинкова в трех партиях
одолела румынку Монику Никулеску - 6:2, 4:6, 6:4. Матч продолжался 137 минут.
В следующем круге Блинкова сыграет с чешкой Каролиной Плишковой, имеющей пятый номер посева.
Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
1-й круг
Блинкова А. (Россия) - Никулеску М. (Румыния) - 6:2, 4:6, 6:4 17 января 03:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
Блинкова А. (Россия) - Никулеску М. (Румыния) - 6:2, 4:6, 6:4
17 января 03:00, , Онлайн-трансляция
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