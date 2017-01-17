Серена Уильямс обыграла Бенчич на старте Australian Open
Американская теннисистка Серена Уильямс вышла во второй круг первого в
сезоне турнира «Большого шлема» - Australian Open.
В ночь на вторник по московскому времени Серена Уильямс в двух партиях
одолела швейцарку Белинду Бенчич - 6:4, 6:3. Матч продолжался 79 минут.
В следующем круге Серена Уильямс сыграет с чешкой Люси Шафаржовой.
Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
1-й круг
Бенчич Б. (Швейцария) - Уильямс С. (США) - 4:6, 3:6 17 января 04:30, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
Бенчич Б. (Швейцария) - Уильямс С. (США) - 4:6, 3:6
17 января 04:30, , Онлайн-трансляция
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