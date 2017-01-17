Голевой пас Бурмистрова не спас «Аризону» от поражения в матче с «Эдмонтоном»
Хоккеисты «Эдмонтона» в домашнем матче регулярного
чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Аризону».
Встреча, прошедшая в Эдмонтоне на льду арены «Роджерс
Плэйс», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили
Райан Ньюджент-Хопкинс, Джуджхар Хайра и Леон Драйзайтль. У гостей отличился
Радим Врбата.
Российский форвард «Эдмонтона» Антон Слепышев отыграл 11
минут, нанес один бросок, применил один силовой прием, окончив матч с нулевым
показателем полезности.
Российский нападающий «Аризоны» Александр Бурмистров отыграл
18 минут, отдал голевой пас, применил два силовых приема, окончив матч с
показателем полезности «минус один».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Эдмонтон» 19 января в 06:30 (мск) примет «Флориду», а «Аризона» 19 января в 04:30 (мск) на выезде сразится с «Виннипегом».
Матч
Эдмонтон - Аризона - 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)
Голы:
Ньюджент-Хопкинс (Ларссон, Эберле), 3:34 (1:0). J. Khaira (Летесту, Кэссиан), 31:40 (2:0). Драйзайтль (Макдэвид, Беннинг), 33:37 (3:0). Врбата (Бурмистров), 37:56 (3:1).
Место и дата
17 января 05:00, Роджерс Плэйс, Онлайн-трансляция