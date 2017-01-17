Эррани стала соперницей Макаровой по второму кругу Australian Open
Итальянка Сара Эррани успешно преодолела первый круг Открытого чемпионата Австралии.
На старте турнира итальянка переиграла японку Рису Одзаки со счетом 7:5, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 51 минуту.
Во втором круге соперницей Эррани станет россиянка Екатерина Макарова, которая, в свою очередь, переиграла соотечественницу Екатерину Александрову.Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
1-й круг
Матч
Эррани С. (Италия) - Озаки Р. (Япония) - 7:5, 6:1
Место и дата
17 января 04:30, , Онлайн-трансляция
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