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Эррани стала соперницей Макаровой по второму кругу Australian Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Итальянка Сара Эррани успешно преодолела первый круг Открытого чемпионата Австралии.

На старте турнира итальянка переиграла японку Рису Одзаки со счетом 7:5, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 51 минуту.

Во втором круге соперницей Эррани станет россиянка Екатерина Макарова, которая, в свою очередь, переиграла соотечественницу Екатерину Александрову.

Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд

1-й круг

Матч

Эррани С. (Италия) - Озаки Р. (Япония) - 7:5, 6:1

Место и дата

17 января 04:30, , Онлайн-трансляция

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