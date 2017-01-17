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Дмитрий Торгованов: Со сборной Польши нам было очень нелегко, но дальше будет еще сложнее

Источник:  Федерация гандбола России (ФГР)Комментарии

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Дмитрий Торгованов прокомментировал победу национальной команды в матче с Польшей (24:20).

- Поляки были в сложном положении, им обязательно нужно было выигрывать, - отметил Торгованов. -Примерно в таком же положении были и мы, нам тоже нужно было выигрывать. Мы начали играть нервно, несколько атак мы не смогли реализовать, хотя и хорошо разыграли комбинацию. Но помогло, что здорово играли Вадик Богданов и защита. На таких турнирах, как чемпионат мира, это многое значит. Мы завершили матч с преимуществом в четыре мяча, которое нам удалось удержать. Хотя со сборной Польши нам было очень нелегко. Будем честны, в некоторых моментах нам повезло, в двух эпизодах мяч отскочил нам в руки, после чего мы сумели забить два гола. 

Мне не хочется хвастаться, но и сборная Норвегии нас ничем не удивила. Мы готовились и к норвежцам, и к полякам. Просто в матче со скандинавами у нас не получилось, а сегодня получилось лучше. Что дальше? Легче нам точно не будет, - цитирует Торгованова официальный сайт Федерации гандбола России. 

Россияне одержали вторую победу на турнире и теперь делят второе-четвертое места в группе А вместе с норвежцами и бразильцами. Лидируют с абсолютным результатом (шесть очков) французы.

17 января россияне сыграют с французами, а 19-го – против бразильцев. Благодаря победе над поляками команда Дмитрия Торгованова досрочно вышла в следующий этап чемпионата мира.  

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