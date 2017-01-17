Раонич обыграл Брауна и вышел во второй круг Australian Open
Канадец Милош Раонич, занимающий в рейтинге ATP третье место, без особых проблем вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии.
В своем стартовом матче со счетом 6:3, 6:4, 6:2 он обыграл немца Дастина Брауна. Матч продолжался около 1,5 часов.
Во втором круге Раонич встретится с победителем встречи Жиль Мюллер (Люксембург) - Тейлор Фриц (США).Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема»
Australian Open
Общий призовой фонд - 6 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Матч
Браун Д. (Германия) - Раонич М. (Канада) - 3:6, 4:6, 2:6
Место и дата
17 января 04:30, , Онлайн-трансляция
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