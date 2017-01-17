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Раонич обыграл Брауна и вышел во второй круг Australian Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Канадец Милош Раонич, занимающий в рейтинге ATP третье место, без особых проблем вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

В своем стартовом матче со счетом 6:3, 6:4, 6:2 он обыграл немца Дастина Брауна. Матч продолжался около 1,5 часов. 

Во втором круге Раонич встретится с победителем встречи Жиль Мюллер (Люксембург) - Тейлор Фриц (США). 

Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема»
Australian Open 
Общий призовой фонд - 6 260 000 долларов 
Открытые корты, хард 
Мужчины 
Одиночный разряд 

Первый круг

Матч

Браун Д. (Германия) - Раонич М. (Канада) - 3:6, 4:6, 2:6

Место и дата

17 января 04:30, , Онлайн-трансляция

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