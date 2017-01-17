Южный не смог доиграть матч с Багдатисом и снялся с Australian Open
Россиянин Михаил Южный не смог доиграть матч первого круга Australian Open против киприота Маркоса Багдатиса.
При счете 6:3, 3:0 в пользу киприота россиянин снялся с матча. Матч продолжался около часа.
Во втором круге Багдатис сыграет с победителем пары пары Флориан Майер (Германия) - Рафаэль Надаль (Испания, 9).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема»
Australian Open
Общий призовой фонд - 6 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Матч
Южный М. (Россия) - Багдатис М. (Кипр) - 3:6, 0:3
Место и дата
17 января 07:10, , Онлайн-трансляция
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