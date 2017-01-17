Евгений Малкин: После победы над «Вашингтоном» чувствуем себя гораздо лучше

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал победу своей команды в матче с «Вашингтоном» (8:7 ОТ) в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

- Нам нужно было забить гол после такого неудачного начала матча. Когда мы забиваем, в нас появляется уверенность и мы начинаем играть быстрее. Мы много пропустили, потому что начали матч слабо. Нам есть над чем работать. Зато матч получился веселым для болельщиков. После этой победы мы чувствуем себя гораздо лучше. Поедем в Монреаль с совсем другим настроением и будем там хорошо играть, - цитирует Малкина официальный сайт НХЛ.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Питтсбург» 19 января в 04:30 (мск) в гостях сыграет с «Монреалем», а «Вашингтон» 20 января в 05:00 (мск) на выезде сразится с «Сент-Луисом».