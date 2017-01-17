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Член правления СБР Александр Пак: Пихлер привнес много полезного и нового в наш биатлон

Источник:  «Известия»Комментарии

Член правления СБР Александр Пак рассказал о полезном опыте приглашения иностранных тренеров.

- Любой новый опыт - это опыт. Даже если он не оправдал чьи-то надежды. Пихлер привнес много полезного и нового в наш биатлон. Я работал со многими тренерами, но не видел специалиста, который делал свое дело более организованно, чем он. Спортсмены тоже остались высокого мнения о совместной работе с ним. Но в глазах общественности Пихлер представляется вредителем, и для меня это загадка. То же самое могу сказать и про Рикко Гросса. Хуже от его приглашения точно не будет. В современном мире нельзя вариться в собственном соку, надо пользоваться интересными моментами, элементами, которые есть в других, иностранных методиках.  

Пихлер придерживается такой же позиции, как и Бессеберг, - если вина большого количества спортсменов будет доказана, то сборную нужно отстранить. Это говорит исключительно о его нетерпимости к допингу, а не о ненависти к России. Я не хочу защищать Вольфгана относительно его высказываний, но в России его почему представляют в образе дьявола. Это не так. Он с огромным уважением относится к нашей стране и к спортсменам,  с которыми он работал, - цитируют Пака «Известия».

Напомним, что Пихлер работал с женской сборной России с 2011 по 2014 годы, Гросс - наставник мужской сборной России с августа 2015 года.  

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