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Хабиб Нурмагомедов: Почему мне нравится USADA? Все в равных условиях

Источник:  InstagramКомментарии

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, высказал свое мнение по поводу того, что с появлением Антидопингового агентства США (USADA) в организации стали чаще меняться чемпионы.

- Почему мне нравится USADA? Да потому что они изменили всю игру, и с их приходом изменилось столько чемпионов и бойцов, которые стабильно показывали результат. Обратите внимание, сейчас постоянно меняются чемпионы, но раньше такого не было. Почему? Да потому что все в равных условиях, - написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram.

Why I love USADA? Because they change the game, Because they change a lot of fighters who cheating. #usada. Почему мне нравится usada? Да потому что они изменили всю игру, и с их приходом изменилось столько чемпионов и бойцов, которые стабильно показывали результат. Обратите внимание, чем раньше, сейчас постоянно меняются чемпионы, но раньше такого не было ведь, и как вы думаете почему? Да потому что все на равных условиях. #юсадабомба

Фото опубликовано Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

На днях Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) официально подтвердил, что российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов проведет поединок против американца Тони Фергюсон 4 марта на шоу UFC 209 в Лас-Вегасе. 

Напомним, бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном выведет его победителя на титульный поединок с Конором Макгрегором. 32-летний Фергюсон за всю профессиональную карьеру провел 25 боев, одержал 22 победы (9 – нокаутом) и потерпел 3 поражения. Нурмагомедов выиграл все 24 своих поединка в смешанных единоборствах.  

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