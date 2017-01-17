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Защитник «Заглембе» Ях отказался от перехода в «Ростов»

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Защитник польского «Заглембе» Ярослав Ях отказался  продолжить карьеру в «Ростове», сообщает Polsatsport.

По информации источника, клубы смогли договориться по сумме трансфера, однако сам футболист от перехода в российскую команду отказался.

Ранее сообщалось, что помимо «Ростова» в услугах Яха заинтересованы такие клубы, как «Галатасарай» и «Сток Сити».

23-летний защитник защищает цвета «Заглембе» с 2013 года. В текущем сезоне он провел за команду 21 матч и отметился одним голом и одной результативной передачей. Ях также выступал за молодежную сборную Польши. 

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