Возняцки вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии
Датчанка Каролин Возняцки вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии.
В первом раунде экс-первая ракетка мира обыграла австралийку Арину Родионову со счетом 6:1, 6:2.
В третьем круге Возняцки сыграет с хорваткой Донной Векич.
Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
1-й круг
Матч
Возняцки К. (Дания) - Родионова А. (Австралия) - 6:1, 6:2
Место и дата
17 января 08:15, , Онлайн-трансляция
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