Мемориал Гранаткина. Литва и Иран сыграют за 13-е место, Белоруссия и Азербайджан - за девятое. Результаты дня
В Санкт-Петербурге завершился десятый игровой день Мемориала Гранаткина-2017.
12:00. Матч за 13-16 места. Таджикистан - Литва - 0:1 (по пенальти);
14:15. Матч за 13-16 места. Индия - Иран - 0:1;
16:30. Матч за 9-12 места. Белоруссия - Молдавия - 4:0;
19:00. Матч за 9-12 места. Эстония - Азербайджан - 0:3.
Напомним, 29-й международный турнир Мемориал Гранаткина проходит в Санкт-Петербурге с 8 по 21 января. В турнире принимают участие 16 команд, составленные из игроков 1999 года рождения и младше.
Сборные России и Санкт-Петербурга вышли в полуфинал турнира, где сыграют друг с другом. В другом полуфинале Греция встретится с Казахстаном. Игры состоятся 18 января.
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