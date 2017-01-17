Малкин - первая звезда игрового дня в НХЛ

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин признан первой звездой дня в НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

В матче с «Вашингтоном» (8:7 ОТ) Малкин провел на льду 16 минут, нанес пять бросков, три из которых оказались голевыми, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Второй звездой дня стал голкипер «Нью-Йорка» Томас Грайсс, отразивший в матче с «Бостоном» (4:0) 32 броска.

Третья звезда - голкипер «Детройта» Джаред Коро. В матче с «Монреалем» (1:0) он отстоял на ноль, отразив 18 бросков.