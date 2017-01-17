Матч «Питтсбург» – «Вашингтон» стал самым результативным в НХЛ с 2011 года

«Питтсбург» и «Вашингтон» забросили 15 шайб на двоих в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра, завершившаяся со счетом 8:7 (OT) в пользу пингвинов, стала самой результативной в лиге с 2011 года.

27 октября 2011 года в матче «Филадельфия» – «Виннипег» было забито 17 голов (8:9).

Напомним, по четыре очка в матче в Питтсбурге набрали форвард Сидни Кросби (1+3) и защитник Джастин Шульц (0+4).

Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин в 11-й раз за карьеру в НХЛ сделал хет-трик.

Добавим, что «Питтсбург» прервал девятиматчевую победную серию «Вашингтона», а также собственную серию из трех поражений подряд.