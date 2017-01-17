Матч «Питтсбург» – «Вашингтон» стал самым результативным в НХЛ с 2011 года
«Питтсбург» и «Вашингтон»
забросили 15 шайб на двоих в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Игра, завершившаяся со счетом 8:7 (OT) в пользу пингвинов, стала самой результативной в лиге с 2011 года.
27 октября 2011 года в матче «Филадельфия» – «Виннипег» было забито 17 голов (8:9).
Напомним, по четыре очка в матче в Питтсбурге набрали форвард Сидни Кросби (1+3) и защитник Джастин Шульц (0+4).
Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин в 11-й раз за карьеру в НХЛ сделал хет-трик.
Добавим, что «Питтсбург» прервал девятиматчевую победную серию «Вашингтона», а также собственную серию из трех поражений подряд.
Матч
Питтсбург - Вашингтон - 8:7 О.Т. (0:2, 6:3, 1:2, 1:0)
Голы:
Бураковски (Уинник), 7:06 (0:1). Бэкстрём (Овечкин, Оши), 17:09 (0:2). Уильямс (Юханссон, Кузнецов), 21:17 (0:3). Малкин (Дэйли, Шульц), 26:28 (1:3). Шири (Дэйли, Кросби), 27:12 (2:3). Бонино (Кессел, Шульц), 28:55 (3:3). Раст (Дэйли, Мяяття), 33:47 (4:3). Малкин (Шульц, Гентзел), 34:37 (5:3). Коннолли (Чорни, Бураковски), 35:07 (5:4). Эллер (Оши, Шмидт), 36:54 (5:5 - мен.). Малкин (Хорнквист, Кросби), 37:19 (6:5 - бол.). Кросби (Раст, Шири), 45:55 (7:5). Оши (Овечкин, Нисканен), 49:29 (7:6 - бол.). Эллер (Нисканен, Орлов), 54:38 (7:7). Шири (Кросби, Шульц), 60:34 (8:7).
Место и дата
17 января 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция