Хавьер Грасия: Нам впереди предстоит провести много важных игр, первая из которых будет в Кубке России

Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия рассказал, как команда готовится ко второй части чемпионата России.

- Все футболисты перед отъездом в отпуск получили индивидуальные задания, игроки добросовестно их выполняли, и сейчас им будет легче включиться в рабочий темп, – отметил Хавьер Грасия. – На этой неделе у нас запланировано много разных тренировок, и сейчас очень важно обойтись без травм. Самое же главное на этом этапе возобновить тренировки, накопить так называемые тренировочные часы для того, чтобы поймать рабочий ритм и постепенно входить в игровой темп. Нам впереди предстоит провести много важных игр, первая из которых будет в Кубке России, - цитирует Грасию официальный сайт «Рубина».

На первом учебно-тренировочном сборе в Испании, который продлится до 26 января, у «Рубина» запланирован один контрольный матч. В четвертьфинале Кубка России «Рубин» сыграет против «Сибири». Матч состоится 1 марта 2017 года.

