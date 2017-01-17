Сборная России завоевала пять медалей на турнире в Эстонии
Сборная России завоевала пять медалей на этапе европейского цикла турниров по бадминтону YONEX Estonian International 2017 в Эстонии.
В активе нашей национальной команды золото, два зеребра и две бронзы, сообщает «Лента.Ру».
Финал микста был российским, в нем встречались Родион Алимов/Алина Давлетова с Анатолием Ярцевым и Евгенией Косецкой. Золотую медаль завоевали Алимов/Давлетова. Еще одну серебряную медаль принесла в копилку команды Ксения Поликарпова в женской одиночке, бронза в этом же разряде у Евгении Косецкой. И еще одна бронза у женской пары Екатерина Болотова/Алина Давлетова.
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