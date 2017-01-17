Сборная России завоевала пять медалей на турнире в Эстонии

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Россиянка Перминова победила австрийку Балдауф Российская бадминтонистка Наталья Перминова победила австрийку Элизабет Балдауф в матче Олимпийских игр-2016.

Ждем самбу? Российские бадминтонисты Иванов и Созонов уже в четвертьфинале Рио Владимир Иванов и Иван Созонов одержали три победы подряд на Олимпиаде – хотя совсем недавно не знали, поедут ли туда.

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Иванов и Созонов стали чемпионами Европы в паре Россияне Владимир Иванов и Иван Созонов одержали победу в финале парного разряда на чемпионате Европы по бадминтону, который проходит в Казани.

Иванов потерпел поражение на ЧМ по бадминтону В Китае проходит чемпионат мира по бадминтону. Россиянин Владимир Иванов проиграл во втором раунде одиночного разряда, отдав победу китайцу Ван Чжэнмину.

Бибик и Червякова вышли во 2-й раунд на ЧМ В китайском городе Гуанчжоу проходит чемпионат мира по бадминтону, на котором россиянки Татьяна Бибик и Анастасия Червякова продолжают борьбу на турнире по бадминтону.

Иванов и Созонов вышли в 1/8 финала по бадминтону Владимир Иванов и Иван Созонов завоевали путевку в 1/8 финала соревнований по бадминтону в мужском парном разряде на казанской Универсиаде.

Анастасия Червякова о поражении на Универсиаде: Пара невынужденных ошибок решила исход встречи Российская бадминтонистка Анастасия Червякова прокомментировала поражение своей команды от сборной Малайзии в парном женском разряде на Универсиаде в 1/16 финала.

Валерия Сорокина: Я не закончила карьеру Бронзовый призер Олимпиады-2012 в парном разряде по бадминтону Валерий Сорокина опровергла информацию о том, что закончила карьеру и больше не сыграет в паре с Ниной Висловой.

Распалась пара Сорокиной и Висловой Валерия Сорокина и Нина Вислова, которые на летней Олимпиаде в Лондоне выиграли бронзовые медали в парном разряде, больше не будут играть в паре.

Карету им, карету! Поможет ли успех принцесс российского бадминтона развитию их любимого вида спорта? Признаться, не думал оказаться на турнире по бадминтону. Ну, кто мог ожидать, что мы ввяжемся в борьбу за медали?!

И Брюс Ли им нипочем. Успех российских бадминтонисток В матче за бронзовые медали бадминтонного турнира в Лондоне наши девушки Валерия Сорокина и Нина Вислова обыграли канадский дуэт со счетом 21:9, 21:10.

Нина Вислова: Наш успех на Олимпиаде – закономерность Бронзовая призерка олимпийских игр по бадминтону Нина Вислова рассказала о закономерности своего успеха

Лондон-2012. Бадминтон. Пары. Сорокина и Вислова завоевали бронзовые медали Сегодня российский дуэт Валерия Сорокина и Нина Вислова сыграли в матче за третье место в соревнованиях по бадминтону и завоевали бронзовые медали.

Позорные поддавки. Первый скандал Олимпийских игр, связанный с бадминтоном Тянь Кин и Жао Юнлей – именно этих девушек так боялись соперницы, что устроили игру в поддавки в последнем матче группового турнира в женском парном разряде. Превратив олимпийский поединок в форменный балаган. Наказание не заставило себя ждать. «Это был позор для всего олимпийского движения!» – возмутились организаторы Игр, лишив спортсменок права продолжать борьбу.

Лондон-2012. Бадминтон. Женщины. Парный разряд. Квалификация. Сорокина и Вислова обыграли пару Брюс - Ли Российская пара Сорокина/Вислова обыграли канадок Брюс и Ли в квалификационном турнире.

Лондон-2012. Бадминтон. Квалификация. Николаенко/Сорокина проиграли Фуш/Михелс, Иванов/Сазонов уступили Чай Бяо/Гуо Чжендон Расписание российских бадминтонистов на Олимпиаде в Лондоне

Лондон-2012. Бадминтон. Дуэт Иванов / Сазонов начал олимпиаду с поражения Бадминтонисты Владимир Иванов и Иван Созонов проиграли в дебютном матче представителям сборной Дании