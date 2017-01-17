Адвокат: У FIS было недостаточно оснований отстранять Легкова и Белова от соревнований

Адвокат российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова Кристоф Вишеманн прокомментировал ситуацию с отстранением спортсменов.

- Мы тщательно изучили доклад и пакет документов, скрытых на данный момент от общественности. Каждому спортсмену нужно ознакомиться как минимум с восемью документами, раскрывающими обстоятельства его упоминания в докладе. Они все не согласуются между собой. Я не думаю, что это случайность или маленькая ошибка. Это нечто большее. Например, Белов упоминается в списке «Дюшеса» (представленный Григорием Родченковым список спортсменов, употреблявших допинг на Олимпиаде) в качестве участника двух соревнований, на которых на самом деле его не было. А те старты, на которые он приезжал, никак не обозначены. По поводу Легкова существует как минимум 10 ошибочных записей в различных списках. Причин, чтобы отстранять спортсменов сейчас, недостаточно. Это противозаконно и наносит людям ущерб.

Сначала мы будем ждать решения допинговой панели FIS. У нас состоялось длительное слушание в пятницу. Итоги должны быть озвучены на этой неделе, после чего поставим в известность дисциплинарный комитет МОК. Ждём только положительных результатов от обоих органов, - цитирует адвоката RT.

Напомним, FIS на основе доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, расследовавшего применение допинга на ОИ-2014 в Сочи, отстранила шесть спортсменов сборной России по лыжным гонкам, участвовавших в Олимпиаде-2014, от международных соревнований. Ими оказались Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова.