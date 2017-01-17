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Дарья Домрачева: Для спортсмена будет проблемой, если он кого-то подозревает в нечистоте

Источник:  Lenta.ruКомментарии

Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева высказалась о том, как относится к тому, что российских спортсменов подозревают в употреблении допинга.

«Пока никого не поймали, я верю, что все спортсмены, которые сегодня соревнуются, чисты. Для самого спортсмена будет проблемой то, что он будет кого-то подозревать в нечистоте. Главное следить за собой. Если каждый спортсмен будет серьезно относиться к себе, тогда и проблем таких не будет», – приводит Lenta.ru слова Домрачевой.

Напомним, 22 декабря на основании расследования в отношении биатлонистов, упомянутых в докладе Ричарда Макларена, Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил двух участников Олимпийских игр в Сочи, чьи имена не называются, а также отобрал у России этап Кубка мира в Тюмени.

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