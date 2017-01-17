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Валентин Балахничев: Вряд ли всю сборную России могут отстранить от ОИ-2018

Источник:  «Собеседник»Комментарии

Экс-глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев прокомментировал возможное отстранение сборной от Игр-2018.

- К призывам лишить Россию права участвовать в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане присоединился уже и бывший тренер женской сборной по биатлону Вольфганг Пихлер. Несмотря на то, что ранее похожее заявление делал ряд европейских спортивных функционеров, не думаю, что всеобщее отстранение возможно. Окончательное слово – за профильными спортивными международными федерациями. Другое дело – отстранение частичное. Федераций в зимних видах спорта гораздо меньше, чем в летних. Если убрать хотя бы две из них, например санно-бобслейную или федерацию фигурного катания, наша заявка окажется сильно скорректированной. Такой способ уже был опробован в 2016 году в Рио. Сейчас для нас очень важен критерий времени. Если в случае Рио его было катастрофически мало, то сейчас более чем достаточно, чтобы правильно подготовить заявку. Но даже если нас в итоге не будет в Пхенчхане в 2018-м, не думаю, что это убьет российский спорт. У нас огромные задачи по развитию массового спорта, так что найдется чем заняться. Деньги, поверьте, не будут переданы в другие сферы российского бюджета. Со временем появятся новые молодые ребята, свободные от допинга, - цитирует Балахничева «Собеседник. Ру». 

Напомним, что из-за доклада главы Независимой комиссии WADA Ричарда Макларена сборную России частично отстранили от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Кроме этого, наша национальная команда в полном составе была отстранена от Паралимпиады-2016. 

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