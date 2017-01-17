Во вторник пилоты команды «КАМАЗ-мастер» возвращаются в Москву
Пилоты команды «КАМАЗ-мастер»
возвращаются в Москву с ралли «Дакар», которое проходило со 2 по 14 января на
территории Парагвая, Аргентины и Боливии.
Напомним, экипаж Эдуарда Николаева, Евгения Яковлева и Владимира Рыбакова занял первое место в классе грузовиков, а Дмитрий Сотников, Руслан Ахмадеев и Игорь Леонов показали второй результат.
Одновременно с южноамериканской гонкой команда «КАМАЗ-мастер» участвовала в ралли «Африка Эко Рейс» по старому африканскому маршруту ралли «Дакар» с финишем на Розовом озере в Сенегале.
По итогам гонки экипаж Андрея Каргинова, Андрея Мокеева и Дмитрия Никитина занял первое место в грузовом зачете.
Встреча пилотов команды «КАМАЗ-мастер» пройдет в аэропорте Шереметьево и начнется в 19:15 (мск).
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