Во вторник пилоты команды «КАМАЗ-мастер» возвращаются в Москву

Пилоты команды «КАМАЗ-мастер» возвращаются в Москву с ралли «Дакар», которое проходило со 2 по 14 января на территории Парагвая, Аргентины и Боливии.

Напомним, экипаж Эдуарда Николаева, Евгения Яковлева и Владимира Рыбакова занял первое место в классе грузовиков, а Дмитрий Сотников, Руслан Ахмадеев и Игорь Леонов показали второй результат.

Одновременно с южноамериканской гонкой команда «КАМАЗ-мастер» участвовала в ралли «Африка Эко Рейс» по старому африканскому маршруту ралли «Дакар» с финишем на Розовом озере в Сенегале.

По итогам гонки экипаж Андрея Каргинова, Андрея Мокеева и Дмитрия Никитина занял первое место в грузовом зачете.

Встреча пилотов команды «КАМАЗ-мастер» пройдет в аэропорте Шереметьево и начнется в 19:15 (мск).