Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург8 : 7 ОТВашингтон
Теннис  Веснина7:5, 6:2Богдан
Теннис  Турсунов2:6, 6:7, 3:6Штепанек
Теннис  Александрова0:6, 6:4, 1:6Макарова
Теннис  Медведев5:7, 6:4, 6:7, 1:6Эскобедо
Футбол  Гана- : -Уганда
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Турсунов уступил Штепанеку в первом круге Australian Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянин Дмитрий Турсунов не смог выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

На старте турнира наш теннисист уступил чеху Радеку Штепанеку со счетом 2:6, 6:7 (1:7), 3:6.  Теннисисты провели на коте почти два часа. 

Во втором круге Штепанек встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном. 

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема»

Australian Open 

Общий призовой фонд - 6 260 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Мужчины 

Одиночный разряд 

 

 

 

Первый круг

Матч

Турсунов Д. (Россия) - Штепанек Р. (Чехия) - 2:6, 6:7, 3:6

Место и дата

17 января 07:30, , Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Возняцки вышла во второй круг Открытого чемпионата АвстралииДатчанка Каролин Возняцки вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии.Девушка дня. Карина ВиттхёфтДевушка дня. Карина ВиттхёфтЮжный не смог доиграть матч с Багдатисом и снялся с Australian OpenРоссиянин Михаил Южный не смог доиграть матч первого круга Australian Open против киприота Маркоса Багдатиса.Раонич обыграл Брауна и вышел во второй круг Australian OpenКанадец Милош Раонич, занимающий в рейтинге ATP третье место, без особых проблем вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии.Эррани стала соперницей Макаровой по второму кругу Australian OpenИтальянка Сара Эррани успешно преодолела первый круг Открытого чемпионата Австралии.Серена Уильямс обыграла Бенчич на старте Australian OpenАмериканская теннисистка Серена Уильямс вышла во второй круг первого в сезоне турнира «Большого шлема» - Australian Open.Блинкова переиграла Никулеску и вышла во второй круг Australian OpenРоссийская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг первого в сезоне турнира «Большого шлема» - Australian Open.Веснина стартовала с победы на Australian OpenРоссийская теннисистка Елена Веснина вышла во второй круг первого в сезоне турнира «Большого шлема» - Australian Open.Макарова обыграла Александрову в первом круге Australian OpenРоссийская теннисистка Екатерина Макарова вышла во второй круг первого в сезоне турнира «Большого шлема» - Australian Open.«Рублеву повезло встретиться с Марреем». Колонка Анны Чакветадзе«Рублеву повезло встретиться с Марреем». Колонка Анны ЧакветадзеЭкс-пятая ракетка мира, эксперт «Советского спорта» – об итогах первого дня Открытого чемпионата Австралии.«Я как вино – с годами только лучше». Как стартовал Australian Open«Я как вино – с годами только лучше». Как стартовал Australian OpenУверенная победа Кузнецовой, успехи Рублева и Хачанова, возвращение Федерера и сенсационный вылет Халеп. Чем запомнится первый день турнира?Australian Open. Мужчины. 1-й раунд. Кравчук проиграл Изнеру, Рублев обыграл Лу Йен-Хсуна и другие матчиРезультаты матчей первого раунда Australian Open в мужском одиночном разряде.Australian Open. Женщины. 1-й раунд. Павлюченкова обыграла Родину, Кузнецова выиграла у Дуке-Марино и другие матчиРезультаты матчей первого раунда Australian open в женском одиночном разряде.Бушар обыграла Чирико и вышла во второй раунд Australian OpenМатч первого раунда Australian Open в женском одиночном разряде между канадкой Эжени Бушар и американкой Луизой Чирико завершился победой канадской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:0, 6:4 в пользу Бушар.Федерер обыграл Мельцера и вышел во второй раунд Australian OpenМатч первого раунда Australian Open в мужском одиночном разряде между швейцарцем Роджером Федерером и австрийцем Юргеном Мельцером завершился победой швейцарского теннисиста в четырех сетах. Итоговый счет матча – 7:5, 3:6, 6:2, 6:2 в пользу Федерера.Светлана Кузнецова: Надеюсь, что я как вино: чем старше, тем лучшеРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова обыграла колумбийку Мариану Дуке-Мариньо в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии – 6:0, 6:1. В своем послематчевом интервью она поделилась впечатлениями от игры.Вавринка в пяти сетах обыграл Клижана и вышел во второй раунд Australian OpenМатч первого раунда Australian Open в мужском одиночном разряде между швейцарцем Стэном Вавринкой и словаком Мартином Клижаном завершился победой швейцарского теннисиста. Итоговый счет матча – 4:6, 6:4, 7:5, 4:6, 6:4 в пользу Вавринки.Энди Маррэй: Я никогда не играл с Рублевым, но немного посмотрел его матчиПервая ракетка мира Энди Маррэй высказался о предстоящем матче с Андреем Рублевым во втором круге турнира серии «Большого шлема» Australian Open.Дарсис обыграл Грота и вышел во второй раунд Australian OpenМатч первого раунда Australian Open в мужском одиночном разряде между бельгийцем Стивом Дарсисом и австралийцем Самуэлем Гротом завершился победой бельгийского теннисиста. Итоговый счет матча – 3:6, 6:3, 6:2, 6:2 в пользу Дарсиса.Кеи Нисикори: Кузнецов играл здорово с самого начала, но я не должен был отдавать четвертый сетПятая ракетка мира Кеи Нисикори подвел итоги матча с Андреем Кузнецовым (5:7, 6:1, 6:4, 6:7 (6:8), 6:2) в первом круге турнира «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.
Главные новости
Теннис
Турсунов уступил Штепанеку в первом круге Australian Open
Футбол
Зе Луиш, Промес, Селихов и другие игроки «Спартака» прошли медобследование (фото)
Лыжный спорт
Адвокат: У FIS было недостаточно оснований отстранять Легкова и Белова от соревнований
Хоккей
Малкин - первая звезда игрового дня в НХЛ
Футбол
Защитник «Заглембе» Ях отказался от перехода в «Ростов»
Хоккей
Евгений Малкин: После победы над «Вашингтоном» чувствуем себя гораздо лучше
Теннис
Южный не смог доиграть матч с Багдатисом и снялся с Australian Open
Футбол
Победа гандболистов, Луис Адриано и Самедов в «Спартаке», а также хет-трик Малкина. Главные новости утра
Теннис
Веснина стартовала с победы на Australian Open
Хоккей
Малкин оформил 11-й хет-трик в карьере в НХЛ
все новости
Дмитрий Турсунов
Дмитрий Турсуноввсе новости
Радек Штепанек
Радек Штепанеквсе новости
Australian Open
Australian Openтаблицакалендарьстатистикатексты/новости