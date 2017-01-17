Турсунов уступил Штепанеку в первом круге Australian Open
Россиянин Дмитрий Турсунов не смог выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии.
На старте турнира наш теннисист уступил чеху Радеку Штепанеку со счетом 2:6, 6:7 (1:7), 3:6. Теннисисты провели на коте почти два часа.
Во втором круге Штепанек встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема»
Australian Open
Общий призовой фонд - 6 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Матч
Турсунов Д. (Россия) - Штепанек Р. (Чехия) - 2:6, 6:7, 3:6
Место и дата
17 января 07:30, , Онлайн-трансляция
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