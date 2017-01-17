Экхофф пропустит этап Кубка мира в Антхольце
Стал известен состав сборной Норвегии на шестой этап кубка мира в Антхольце, сообщает официальный сайт Федерации биатлона Норвегии.
В заявку попали пять девушек и семеро парней. Отметим, что в состав не попала двукратная чемпионка мира Тириль Экхофф.
Состав сборной Норвегии:Женщины: Фанни Хорн Биркеланд, Марте Олсбу, Хильде Фенне, Кайя-Вейен Николайсен, Марион Реннинг Хубер.
Мужчины: Уле-Эйнар Бьорндален, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен, Ларс-Хельге Биркеланд, Эрленд Бьонтегорд, Хенрик Л'Абе-Лунд, Вегард Бьорн Йермунсхауг.
Этап в Антхольце пройдет с 19 по 22 января.
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