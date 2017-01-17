Оливье Жиру: Думаю, мой гол ударом скорпиона лучше, чем у Мхитаряна

Форвард «Арсенала» Оливье Жиру сравнил свой гол ударом скорпиона в ворота «Кристал Пэлас» с похожим голом форварда «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна в матче с «Сандерлендом».

«В перерыве партнеры подкалывали меня, что гол Мхитаряна лучше. Удивительно, как два похожих гола были забиты на одной неделе. Не знаю, был ли я вдохновлен голом Мхитаряна, мне кажется, это судьба.

Он также сделал все отлично, но, думаю, мой гол лучше. А если серьезно, мы просто шутили в раздевалке. Все были удивлены тем, что произошло», – приводит Sky Sports слова Жиру.

Напомним, матч «Арсенал» – «Кристал Пэлас» прошел 1 января. Жиру открыл счет на 17-й минуте ударом пяткой через себя после передачи Алексиса Санчеса.