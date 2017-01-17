Василий Кульков: Адриано - хорошее приобретение для «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Василий Кульков прокомментировал переход нападающего Луиса Адриано в стан красно-белых.

- Это хорошее приобретение. На мой взгляд, появляются определенные варианты, у тренера появляется выбор, разнообразие, так что думаю, что приобретение (Адриано) полезное и хорошее. Возраст у него достаточно хороший, позволяет играть на приличном уровне. Я уверен, что в «Милане» не стали бы приобретать неквалифицированного футболиста. Тот факт, что он не играл там, объясняется серьезным подбором игроков, ничего удивительного, - сказал Кульков.

Соглашение игрока вступает в силу с 25 января 2017 года. По предварительной информации, сумма трансфера бразильца в московский клуб составит один миллион евро. При этом в случае чемпионства красно-белых «Милан» получит дополнительный бонус.

Напомним, за полтора сезона в серии A 29-летний нападающий забил четыре гола и сделал четыре голевые передачи в 33 матчах. Контракт Луиса Адриано с «Миланом» рассчитан еще на три с половиной года.