Даниил Медведев проиграл в первом круге Australian Open
20-летний россиянин Даниил Медведев не смог выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В четырех партиях Медведев уступил американцу Эрнесто Эскобедо. Матч продолжался 2 часа и 36 минут.
Даниил выполнил 12 подач навылет и допустил 9 двойных ошибок.
Во втором круге Эскобедо сразится с испанцем Давидом Феррером.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема»
Australian Open
Общий призовой фонд - 6 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Матч
Медведев Д. (Россия) - Эскобедо Э. (США) - 5:7, 6:4, 6:7, 1:6
Место и дата
17 января 07:30, , Онлайн-трансляция
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