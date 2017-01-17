Сын Александра Тарханова возглавил молодежную команду «Урала»
Новым главным тренером молодежной команды «Урала» стал Юрий Тарханов.
Юрий - сын главного тренера екатеринбургского клуба Александра Тарханова.
На новом посту 29-летний Юрий Тарханов сменит Погоса Галстяна, который в свою очередь вошел в тренерский штаб Тарханова-старшего.
Помогать Юрию Тарханову будут Михаил Галимов, Сергей Аляпкин (тренер вратарей) и Дамир Ямалатдинов (специалист по физподготовке).
До перехода в «Урал» Юрий Тарханов работал главным тренером команды ПФЛ «Ника» (Москва).
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