Отстраненный лыжник Вылегжанин выиграл чемпионат Удмуртии

Российский лыжник Максим Вылегжанин, отстраненный Международной федерацией лыжного спорта (FIS) по подозрению в нарушении антидопинговых правил, принял участие в чемпионате Удмуртии, сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки региона.

Призер Олимпийских игр одержал победы в двух турах чемпионата республики. 4 января он принял участие в турнире «Рождественская лыжня» в Удмуртии.

Напомним, FIS на основе доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, расследовавшего применение допинга на ОИ-2014 в Сочи, отстранила шесть спортсменов сборной России по лыжным гонкам, участвовавших в Олимпиаде-2014, от международных соревнований. Ими оказались Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова.

На Олимпиаде в Сочи Вылегжанин завоевал три серебра: в эстафете 4х10 км, командном классическом спринте и в гонке на 50 км.