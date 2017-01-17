Мэр Набережных Челнов поздравил пилотов команды «КАМАЗ-мастер»

Наиль Магдеев, мэр города Набережные Челны, в котором располагается штаб-квартира команды «КАМАЗ-мастер», поздравил победителей ралли-рейдов «Дакар-2017» и Africa Eco Race.

«Поздравляю вас с победой команды «КАМАЗ-мастер» в ралли «Дакар-2017» и ралли-марафоне Africa Eco Race! Город гордится своими героями, фамилии челнинских спортсменов известны далеко за пределами автограда, Татарстана и России. «Камаз-Мастер» является визитной карточкой города, и ежегодно все челнинцы следят за развитием событий в легендарных гонках. И сегодня весь полумилионный автоград разделяет с вами восхитительный вкус победы.



Вы - наша гордость! Гордость Татарстана и всей России! Вы заслужили всемирное признание своей кропотливой ежедневной работой, стремлением быть лучшими, желанием быть первыми. Каждый из вас делает это по-своему. Но всех вас объединяет то, что вы всю свою сознательную жизнь посвятили автомобилям «КАМАЗ», тому, чтобы наши грузовики знали во всем мире.



Мы все прекрасно знаем, какой ценой это дается. В каких тяжелейших условиях происходит борьба, когда приходится лавировать на грани возможного и невозможного, порой рискуя потерять все. Тем не менее, вы вновь идете в бой, вновь покоряете песчаное бездорожье, а Набережные Челны в очередной раз «болеют» за вас.



Уверен, что «КАМАЗ-Мастер» всегда будет в авангарде мирового автоспорта, и своими очередными победами будет радовать своих болельщиков как в нашей республике, так и во всей стране» - говорится в поздравлении Наиля Магдеева.



Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходил со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. В общем зачете в классе грузовиков первые два места заняли два российских экипажа (Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова), представляющие команду «КАМАЗ-мастер«, которую поддерживает банк ВТБ.

