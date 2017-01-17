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Каролин Возняцки: Сделала бы селфи с Фернандо Торресом и Джилленхолом

Источник:  Australian OpenКомментарии

20-я ракетка мира Каролин Возняцки после матча первого круга Australian Open c Ариной Родионовой из Австралии (6:1, 6:2) ответила на вопрос, с кем бы хотела сделать селфи.

«Что ж, это будет случайный выбор. Ну, есть пара людей. Могу я выбрать двоих? Первым пусть будет футболист Фернандо Торрес. Я всегда была его большим поклонником. Это один из немногих людей, от встречи с которыми я могу находиться под впечатлением.

Однажды я была на матче «Ливерпуля». И мне предложили встретиться с ним. Меня просто затрясло. Полный ступор.

А вторым будет Джейк Джилленхол. Знаю, что очень случайный выбор», – приводит слова Возняцки официальный сайт Australian Open.

Во втором круге соперницей 26-летней датской теннисистки станет Донна Векич из Хорватии.

Матч

Возняцки К. (Дания) - Родионова А. (Австралия) - 6:1, 6:2

Место и дата

17 января 08:15, , Онлайн-трансляция

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