В ночь со вторника на среду в Россию вернутся двое фанатов, отсидевших срок в марсельской тюрьме

В ночь со вторника на среду в Россию должны вернуться двое российских фанатов, которые с лета прошлого года отбывали срок в марсельской тюрьме Ле Бомет за участие в беспорядках, произошедших перед матчем Англия – Россия на Евро-2016.

16 июня в Марселе за участие в столкновениях с полицией и английскими фанатами были осуждены директор по работе с болельщиками московского «Локомотива» Алексей Ерунов (на два года), исполнительный директор фан-клуба тульского «Арсенала» Сергей Горбачев (на 18 месяцев) и руководитель фан-клуба московского «Динамо» Николай Морозов (на год).

Однако всех троих освободили досрочно. Морозов был возвращен французской стороной в Москву в конце декабря, Ерунов и Горбачев должны прибыть в ночь со вторника на среду.

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- Действительно, Ерунова и Горбачева сегодня этапируют из тюрьмы в аэропорт, откуда они вылетят в Москву, - сказал руководитель Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин корреспонденту «Советского спорта».

- Вы общались с Еруновым и Горбачевым?

- Да. Они сообщили, что им сказали: «Freedom». Мол, пора на свободу.

- Ранее сообщалось, что один из фанатов якобы не согласился выйти на свободу раньше друга и добровольно остался в тюрьме до истечения его срока.

- Это неправда. Непонятно, откуда пошла такая информация. Добровольно или из солидарности остаться в тюрьме нельзя. Просто не были готовы все документы на тот момент. Сейчас они готовы.

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