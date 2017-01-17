Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург8 : 7 ОТВашингтон
Теннис  Веснина7:5, 6:2Богдан
Теннис  Турсунов2:6, 6:7, 3:6Штепанек
Теннис  Александрова0:6, 6:4, 1:6Макарова
Теннис  Медведев5:7, 6:4, 6:7, 1:6Эскобедо
Футбол  Гана- : -Уганда
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

В ночь со вторника на среду в Россию вернутся двое фанатов, отсидевших срок в марсельской тюрьме

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В ночь со вторника на среду в Россию должны вернуться двое российских фанатов, которые с лета прошлого года отбывали срок в марсельской тюрьме Ле Бомет за участие в беспорядках, произошедших перед матчем Англия – Россия на Евро-2016.

16 июня в Марселе за участие в столкновениях с полицией и английскими фанатами были осуждены директор по работе с болельщиками московского «Локомотива» Алексей Ерунов (на два года), исполнительный директор фан-клуба тульского «Арсенала» Сергей Горбачев (на 18 месяцев) и руководитель фан-клуба московского «Динамо» Николай Морозов (на год).

Однако всех троих освободили досрочно. Морозов был возвращен французской стороной в Москву в конце декабря, Ерунов и Горбачев должны прибыть в ночь со вторника на среду.

У боксера сдают нервы. В Россию вернулся первый из трех осужденных фанатов

- Действительно, Ерунова и Горбачева сегодня этапируют из тюрьмы в аэропорт, откуда они вылетят в Москву, - сказал руководитель Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин корреспонденту «Советского спорта».

- Вы общались с Еруновым и Горбачевым?

- Да. Они сообщили, что им сказали: «Freedom». Мол, пора на свободу.

- Ранее сообщалось, что один из фанатов якобы не согласился выйти на свободу раньше друга и добровольно остался в тюрьме до истечения его срока.

- Это неправда. Непонятно, откуда пошла такая информация. Добровольно или из солидарности остаться в тюрьме нельзя. Просто не были готовы все документы на тот момент. Сейчас они готовы.

«Демаршей не было». Консул России в Марселе - о досрочном освобождении фанатов

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Главные новости
Бокс
Абель Санчес: Джейкобсу не хватит сил для того, чтобы сдержать натиск Головкина
Футбол
В АПЛ планируют ввести двухматчевую дисквалификацию для игроков-симулянтов
Биатлон
Рикко Гросс: Мы ждем от Макларена имен и доказательств того, что манипуляции с допингом в России имели место
Футбол
В ночь со вторника на среду в Россию вернутся двое фанатов, отсидевших срок в марсельской тюрьме
Футбол
Сын Александра Тарханова возглавил молодежную команду «Урала»
Теннис
Даниил Медведев проиграл в первом круге Australian Open
Теннис
Турсунов уступил Штепанеку в первом круге Australian Open
Ралли
Во вторник пилоты команды «КАМАЗ-мастер» возвращаются в Москву
Футбол
Зе Луиш, Промес, Селихов и другие игроки «Спартака» прошли медобследование (фото)
Лыжный спорт
Адвокат: У FIS было недостаточно оснований отстранять Легкова и Белова от соревнований
все новости