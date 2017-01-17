Рикко Гросс: Мы ждем от Макларена имен и доказательств того, что манипуляции с допингом в России имели место

Старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс прокомментировал ход расследования комиссией IBU возможных допинговых случаев в российском биатлоне.

- Задача Макларена – окончательно все разъяснить. Мы ждем имен и доказательств того, что манипуляции с допингом имели место. Только после этого я смогу сказать: конкретным спортсменам нечего делать в команде.

Конечно, мы обсуждали все это на собрании команды. Но наше главное внимание – на своих выступлениях. Когда весь мир предвзято или, может, с политической подоплекой, показывает пальцем на кого-то одного, я считаю, что это несправедливо, - рассказал Гросс в интервью FAZ.

Напомним, что Союз биатлонистов России проинформировал IBU об отказе от проведения юношеского чемпионата мира, который должен был пройти в Острове, а также восьмого этапа Кубка мира, запланированного в Тюмени.

Ранее Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, которые подозреваются в употреблении допинга.