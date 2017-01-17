Еще три российскиие легкоатлетки подали заявки на участие в международных стартах

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин сообщил, что российские легкоатлетки Анжелика Сидорова, Анастасия Калина и Елена Коробкина подали индивидуальные заявки на участие в международных стартах в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF).

- Еще три заявки на участие в международных турнирах отправлены в IAAF через ВФЛА – от Анжелики Сидоровой, Анастасии Калины и Елены Коробкиной, - сказал Шляхтин.

Напомним, в ноябре 2015 года членство ВФЛА в IAAF было приостановлено из-за череды допинговых скандалов и цикла документальных фильмов немецкого телеканала ARD. В результате, российские легкоатлеты потеряли право участия в международных турнирах. В частности, все они (кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной) не были допущены на Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро.

Если российским спортсменам одобрят индивидуальные заявки, то они будут выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Добавим, что Сидорова - чемпионка Европы 2014 года в прыжках с шестом, Коробкина - чемпионка Европы 2015 года в помещении на дистанции 3000 м, Калина - чемпионка России в беге на 1500 м.