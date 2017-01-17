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Абель Санчес: Джейкобсу не хватит сил для того, чтобы сдержать натиск Головкина

Источник:  Boxing News 24Комментарии

Тренер чемпиона мира в среднем весе по трем версиям Геннадия Головкина Абель Санчес уверен в том, что его подопечный победит американца Дэниэла Джейкобса. 

- Да, Головкин может пропустить удар. У Дэнни есть для этого все данные. И я не думаю, что у него слабая челюсть. Мы концентрируемся на том, чтобы избежать его ударов справа. Думаю, стиль даст преимущество Головкину. Психологическое давление будет слишком сильно, чтобы хоть кто-то с ним справился, потому, что если вы ошибетесь, когда он на вас давит, он ударит очень и очень сильно.

Это выматывает людей психологически, и в итоге Головкин может делать все, что хочет. Не думаю, что Дэнни хватит сил давить на Головкина так, как Головкин будет давить на него самого. У него не хватит сил сдержать натиск, - заявил Санчес.

Напомним, бой Головкин - Джейкобс, на кону в котором будут стоять чемпионские пояса WBA, WBC и IBF, принадлежащие Геннадию, состоится 18 марта на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Боксер из Казахстана выиграл все 36 своих поединков на профессиональном ринге (33 - досрочно). В активе Джейкобса - 32 победы, а единственное поражение ему нанес россиянин Дмитрий Пирог в 2010 году. 

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