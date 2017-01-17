Головин восстановился после болезни и сегодня приступит к тренировкам
Полузащитник ЦСКА Александр Головин восстановился после болезни и примет участие в сегодняшней тренировке команды, сообщает официальный твиттер армейцев.
Головин пропустил последние занятия из-за вирусного заболевания. Добавим, что армейцы проводят первый зимний сбор в испанском Кампоаморе.
Александр Головин восстановился после болезни и примет участие в сегодняшней тренировке #ЦСКАвКампоаморе— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 17 января 2017 г.
ЦСКА после 17 туров занимает третью строчку турнирной таблицы РФПЛ, отставая от «Спартака» на восемь очков. Напомним, после отставки Леонида Слуцкого красно-синих возглавил Виктор Гончаренко.
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