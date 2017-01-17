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В честь погибшего пилота Жюля Бьянки назовут улицу в Ницце

Источник:  AutosportКомментарии

Французский город Ницца на Ривьере почтит память Жюля Бьянки, назвав одну из улиц в честь погибшего гонщика «Формулы-1». 

Напомним, француз скончался в июле 2015-го в больнице после тяжелой черепно-мозговой травмы, полученной в результате аварии во время Гран При Японии-2014, когда автомобиль «Маруся» Бьянки столкнулся с эвакуационным краном. Ему было 25 лет.

Мэр Ниццы Филипп Прадал и президент региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Кристиан Эстрози объявили, что церемония открытия улицы состоится в Ницце в следующий понедельник, 23 января.

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