Куличкова проиграла Стрыцовой в первом круге Australian Open
Россиянка Елизавета Куличкова не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии.
В первом раунде россиянка уступила Барборе Стрыцовой из Чехии со счетом 3:6, 2:6. Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут.
Соперницей чешки по второму кругу будет немка Андреа Петкович.Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
1-й круг
Матч
Стрыцова Б. (Чехия) - Куличкова Е. (Россия) - 6:3, 6:2
Место и дата
17 января 11:20, , Онлайн-трансляция
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