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«Енисей» спародировал новый логотип «Ювентуса»

Источник:  Лента.РуКомментарии

Красноярский «Енисей» остроумно отреагировал на презентацию нового клубного логотипа туринского «Ювентуса».

В данный момент «Енисей» занимает четвертую строчку турнирной таблицы первенства ФНЛ.

Ранее «Ювентус» провел презентацию своей новой эмблемы. Мероприятие состоялось в Национальном музее науки и технологий Леонардо да Винчи в Милане, сообщает «Лента.ру».

В соответствии с изменением логотипа будет проведен ребрендинг всей атрибутики клуба.


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