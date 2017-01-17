«Енисей» спародировал новый логотип «Ювентуса»
Красноярский «Енисей» остроумно отреагировал на презентацию нового клубного логотипа туринского «Ювентуса».
Подумали о ребрендинге! #тренды #2beEnisey pic.twitter.com/xeJgjCUYlp— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 17 января 2017 г.
В данный момент «Енисей» занимает четвертую строчку турнирной таблицы первенства ФНЛ.
Ранее «Ювентус» провел презентацию своей новой эмблемы. Мероприятие состоялось в Национальном музее науки и технологий Леонардо да Винчи в Милане, сообщает «Лента.ру».
В соответствии с изменением логотипа будет проведен ребрендинг всей атрибутики клуба.
Benvenuti nel futuro, Bianconeri! ⚪️⚫️#2beJUVENTUS pic.twitter.com/HPsYaCvPUj— JuventusFC (@juventusfc) 16 января 2017 г.
Pavel #Nedved: “un'idea fantastica”. @gianluigibuffon: “la Juve è uno stile di vita”. #2beJuventus pic.twitter.com/WEZQdsaDNO— JuventusFC (@juventusfc) 16 января 2017 г.
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