Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург8 : 7 ОТВашингтон
Теннис  Веснина7:5, 6:2Богдан
Теннис  Турсунов2:6, 6:7, 3:6Штепанек
Теннис  Александрова0:6, 6:4, 1:6Макарова
Теннис  Медведев5:7, 6:4, 6:7, 1:6Эскобедо
Футбол  Гана- : -Уганда
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Никита Саламатов: Премьер-лига? Рассматриваю несколько вариантов, в том числе из-за границы

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Полузащитник «Зенита-2» Никита Саламатов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал информацию о переходе в один из клубов премьер-лиги.

- Интерес из премьер-лиги? Рассматриваю несколько вариантов продолжения карьеры. В том числе в премьер-лиге. Есть предложения и из-за границы. Идет работа, в ближайшее время появится какая-то определенность, - сказал Саламатов в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

Напомним, Саламатов не полетел на сбор «Зенита-2» в Испанию. По информации «Советского спорта в Санкт-Петербурге», на игрока претендуют несколько клубов премьер-лиги.

22-летний футболист провел за «Зенит-2» 23 матча в первенстве ФНЛ и забил три мяча.

В «Зенит» полузащитник перешел в январе 2016 года из подмосковного «Витязя». В сезоне 2015/16 полузащитник провел 14 матчей в ПФЛ за подольский «Витязь» и забил 7 мячей.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владимир Абрамов: Будь я в руководстве «Крыльев», именно так бы и действовалВладимир Абрамов: Будь я в руководстве «Крыльев», именно так бы и действовалИзвестный футбольный агент раскрывает схемы, по которым «Зенит» мог приобрести у «Крыльев Советов» француза Молло.Андрей Червиченко: Самедов в «Спартаке» будет играть за ромбикАндрей Червиченко: Самедов в «Спартаке» будет играть за ромбикБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал последние трансферные новости из стана красно-белых.«Зенит» играет, вокруг стреляют. Обзор сборов (видео)«Зенит» играет, вокруг стреляют. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Луис Адриано – официально в «Спартаке». Таблица трансферов РФПЛЛуис Адриано – официально в «Спартаке». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Сент-Этьен» намерен обжаловать в ФИФА трансфер Молло в «Зенит»Французский «Сент-Этьен» рассматривает возможность обращения в ФИФА для расследования обстоятельств перехода полузащитника Йоана Молло из «Крыльев Советов» в «Зенит».Артем Дзюба: Почему называю Кокорина «Мозоль»? У него восемь из десяти пальцев в мозолях, ножки в бутсы не помещаютсяФорвард «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями от контрольного матча с «Чанчунь Ятай», а также рассказал, почему называет Александра Кокорина «Мозоль».Артем Дзюба: Очень тяжелое решение принял для себя – уезжаю в КитайФорвард «Зенита» Артем Дзюба пошутил на тему перехода в чемпионат Китая.Мирча Луческу: Для нас Данни будет очень важным футболистомГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от контрольного матча против «Чанчунь Ятай» (5:2).Не ставим крест! Данни восстановился и сразу сделал гол ненастоящим китайцамНе ставим крест! Данни восстановился и сразу сделал гол ненастоящим китайцамКапитан «Зенита» восстановился после третьих в карьере «крестов», а новички Цаллагов и Лунев начали приносить пользу Луческу.Данни: Очень рад, что вернулся. Вышел на поле на двадцать минут, но нужно большеПолузащитник «Зенита» Данни поделился впечатлениями от своего выхода на поле впервые за девять месяцев и контрольного матча против «Чанчунь Ятай» (5:2).Дубли Дзюбы и Маурисио принесли «Зениту» победу над «Чанчунь Ятай» во втором матче на сборе в ОАЭВо втором контрольном матче первого зимнего сбора, который проходит в ОАЭ, «Зенит» обыграл «Чанчунь Ятай» со счетом 5:2.«Зенит» – «Чанчунь Ятай». Данни появился в составе петербуржцев впервые с апреля 2016 годаПолузащитник «Зенита» Данни в товарищеском матче с «Чанчунь Ятай» заменил в середине второго тайма защитника Сергея Зуйкова.«Зенит» разгромил «Чанунь Ятай» в контрольном матчеСегодня «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию товарищеского матча между «Зенитом» и китайским клубом «Чанунь Ятай».«Зенит» – «Чанчунь Ятай». Лунев, Эрнани и Кокорин – в стартовом составеСтал известен стартовый состав «Зенита» на товарищеский матч против «Чанчуня Ятая», который пройдет в Дубае.Гол Кержакова в ворота «Маккаби» признан болельщиками «Зенита» лучшим в первой части сезонаНа официальной странице «Зенита» в социальной сети «ВКонтакте» завершилось голосование болельщиков по определению лучшего гола первой части сезона 2016/2017.Данко Лазович: Когда выйду на одно поле с друзьями из «Зенита», будет особенный моментНападающий «Видеотона» Данко Лазович в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о времени, проведенном в составе «Зенита».Заместитель руководителя «Волгаря»: Давления со стороны спонсора из-за трансфера Зуйкова не былоЗаместитель руководителя «Волгаря» по финансам и маркетингу Денис Саблин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о переходе защитника Сергея Зуйкова из астраханского клуба в «Зенит».Шутки Кришито об уходе, Кросби в дубле. Как начали год игроки «Зенита»Шутки Кришито об уходе, Кросби в дубле. Как начали год игроки «Зенита»В обзоре соцсетей «Зенита» от «Советского спорта» – павлин Новосельцева, перезагрузка Джорджевича и Кержаков в гостях у Плющенко.«Зенит» сыграл в регби, а в ЦСКА приехал нападающий. Обзор сборов (видео)«Зенит» сыграл в регби, а в ЦСКА приехал нападающий. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.«Спартак» – осколок прошлого. «Зенит» – буревестник будущего. Колонка Цыбанева«Спартак» – осколок прошлого. «Зенит» – буревестник будущего. Колонка ЦыбаневаОбозреватель «Советского спорта» – о смене вех в кадровой политике премьер-лиги.
Главные новости
Футбол
Федор Смолов: Я заставил скаутов европейских клубов обратить на себя внимание
Футбол
Марко Девич: «Ростов»? Следует подождать
Теннис
Джокович обыграл Вердаско и вышел во второй круг Australian Open
Футбол
«Енисей» спародировал новый логотип «Ювентуса»
Теннис
Куличкова проиграла Стрыцовой в первом круге Australian Open
Формула-1
В честь погибшего пилота Жюля Бьянки назовут улицу в Ницце
Ралли
Мэр Набережных Челнов поздравил пилотов команды «КАМАЗ-мастер»
Футбол
Головин восстановился после болезни и сегодня приступит к тренировкам
Бокс
Абель Санчес: Джейкобсу не хватит сил для того, чтобы сдержать натиск Головкина
Футбол
В АПЛ планируют ввести двухматчевую дисквалификацию для игроков-симулянтов
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Никита Саламатов
Никита Саламатоввсе новости