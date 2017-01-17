Никита Саламатов: Премьер-лига? Рассматриваю несколько вариантов, в том числе из-за границы

Полузащитник «Зенита-2» Никита Саламатов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал информацию о переходе в один из клубов премьер-лиги.



- Интерес из премьер-лиги? Рассматриваю несколько вариантов продолжения карьеры. В том числе в премьер-лиге. Есть предложения и из-за границы. Идет работа, в ближайшее время появится какая-то определенность, - сказал Саламатов в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».



Напомним, Саламатов не полетел на сбор «Зенита-2» в Испанию. По информации «Советского спорта в Санкт-Петербурге», на игрока претендуют несколько клубов премьер-лиги.



22-летний футболист провел за «Зенит-2» 23 матча в первенстве ФНЛ и забил три мяча.

В «Зенит» полузащитник перешел в январе 2016 года из подмосковного «Витязя». В сезоне 2015/16 полузащитник провел 14 матчей в ПФЛ за подольский «Витязь» и забил 7 мячей.