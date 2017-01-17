Денисов будет капитаном «Трактора» в матче с «Автомобилистом»

Защитник «Трактора» Владимир Денисов вернулся в состав команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом», сообщает «Р-Спорт».

32-летний защитник не играл с 25 декабря и пропустил шесть предыдущих матчей команды.

В связи с отсутствием защитника Александра Шинина Денисов будет капитаном «Трактора» в этой игре.

«Денисов вернулся в состав «Трактора» на матч с «Автомобилистом» и в связи с отсутствием Александра Шинина исполнит функции капитана команды», –сообщили в отделе информации и PR «Трактора».

В нынешнем сезоне Денисов набрал 3 (1+2) очка в 37 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+15» и 44 минутах штрафа.

Напомним, «Трактор» занимает четвертое место в Восточной конференции, опережая на четыре очка «Салават Юлаев».

Матч «Трактор» – «Автомобилист» пройдет 17 января. Начало – 17:00 (мск).