Джокович обыграл Вердаско и вышел во второй круг Australian Open
Вторая ракетка мира Новак Джокович преодолел барьер первого круга на Открытом чемпионате Австралии.
Сегодня Джокович переиграл испанца Фернандо Вердаско в трех партиях. Матч продолжался 2 часа и 20 минут.
Напомним, ранее Новак Джокович выигрывал Australian Open в одиночном разряде шесть раз.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема»
Australian Open
Общий призовой фонд - 6 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Матч
Вердаско Ф. (Испания) - Джокович Н. (Сербия) - 1:6, 6:7, 2:6
Место и дата
17 января 11:10, , Онлайн-трансляция
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