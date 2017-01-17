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Девич продолжит карьеру в «Ростове»

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

«Ростов» договорился о подписании контракта с нападающим Марко Девичем, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

Предполагается, что соглашение форварда с новым клубом будет рассчитано до конца сезона.

Девич стал свободным агентом после того, как в декабре казанский «Рубин» решил не продлевать с ним соглашение. Футболист перешел в казанский клуб в феврале 2014 года. За три года он забил 11 голов в 41 матче премьер-лиги. В текущем сезоне 33-летний нападающий провел десять матчей за «Рубин» и забил два мяча. Ранее сообщалось, что Девич может продолжить карьеру в украинском клубе. 

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