Федор Смолов: Я заставил скаутов европейских клубов обратить на себя внимание

Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов прокомментировал свои последние достижения.

- Тебя признали лучшим футболистом России-2016. Для тебя это что-то значит?



В глобальном смысле это, наверное, сильного значения не несет. Но в любом случае приятно, что твои достижения отмечают. Футбол — командная игра. Без моих партнеров и футбольного клуба «Краснодар», без ребят из сборной я бы эту награду не получил. Поэтому хочу в первую очередь поблагодарить именно их.



- А что сам считаешь главным достижением за год?



Я еще не достиг того, к чему стремлюсь. Но я заставил скаутов европейских клубов обратить на себя внимание. Сделал шаг в направлении переезда в более сильный чемпионат.



- Ты читаешь, что о тебе пишут?



Я не читаю комментарии, перестал это делать года четыре назад, - рассказал Смолов в интервью порталу The-flow.ru.

Федор Смолов - лучший бомбардир текущего чемпионата России по футболу. Он забил 10 мячей в 12 проведенных матчах.

Ранее сообщалось, что в услугах нападающего сборной России заинтересована дортмундская «Боруссия».

