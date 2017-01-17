Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург8 : 7 ОТВашингтон
Теннис  Веснина7:5, 6:2Богдан
Теннис  Турсунов2:6, 6:7, 3:6Штепанек
Теннис  Александрова0:6, 6:4, 1:6Макарова
Теннис  Медведев5:7, 6:4, 6:7, 1:6Эскобедо
Футбол  Гана- : -Уганда
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Федор Смолов: Я заставил скаутов европейских клубов обратить на себя внимание

Комментарии

Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов прокомментировал свои последние достижения.

- Тебя признали лучшим футболистом России-2016. Для тебя это что-то значит?

В глобальном смысле это, наверное, сильного значения не несет. Но в любом случае приятно, что твои достижения отмечают. Футбол — командная игра. Без моих партнеров и футбольного клуба «Краснодар», без ребят из сборной я бы эту награду не получил. Поэтому хочу в первую очередь поблагодарить именно их.

- А что сам считаешь главным достижением за год?

Я еще не достиг того, к чему стремлюсь. Но я заставил скаутов европейских клубов обратить на себя внимание. Сделал шаг в направлении переезда в более сильный чемпионат.

- Ты читаешь, что о тебе пишут?

Я не читаю комментарии, перестал это делать года четыре назад, - рассказал Смолов в интервью порталу The-flow.ru.

Федор Смолов - лучший бомбардир текущего чемпионата России по футболу. Он забил 10 мячей в 12 проведенных матчах.

Ранее сообщалось, что в услугах нападающего сборной России заинтересована дортмундская «Боруссия».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Денис Глушаков: Адриано должен помочь «Спартаку», он создаст хорошую конкуренциюПолузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал переход нападающего Луиса Адриано в стан красно-белых.Марко Девич: «Ростов»? Следует подождатьНападающий Марко Девич прокомментировал информацию о том, что он может продолжить карьеру в «Ростове».Девич продолжит карьеру в «Ростове»«Ростов» договорился о подписании контракта с нападающим Марко Девичем, сообщил источник, знакомый с ситуацией.Никита Саламатов: Премьер-лига? Рассматриваю несколько вариантов, в том числе из-за границыПолузащитник «Зенита-2» Никита Саламатов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал информацию о переходе в один из клубов премьер-лиги.Головин восстановился после болезни и сегодня приступит к тренировкамПолузащитник ЦСКА Александр Головин восстановился после болезни и примет участие в сегодняшней тренировке команды, сообщает официальный твиттер армейцев.Владимир Абрамов: Будь я в руководстве «Крыльев», именно так бы и действовалВладимир Абрамов: Будь я в руководстве «Крыльев», именно так бы и действовалИзвестный футбольный агент раскрывает схемы, по которым «Зенит» мог приобрести у «Крыльев Советов» француза Молло.«Зенит» ведет переговоры с Нобоа. Свежие трансферные новости и слухи«Зенит» ведет переговоры с Нобоа. Свежие трансферные новости и слухи«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.Сын Александра Тарханова возглавил молодежную команду «Урала»Новым главным тренером молодежной команды «Урала» стал Юрий Тарханов.Василий Кульков: Адриано - хорошее приобретение для «Спартака»Бывший защитник «Спартака» Василий Кульков прокомментировал переход нападающего Луиса Адриано в стан красно-белых.Андрей Червиченко: Самедов в «Спартаке» будет играть за ромбикАндрей Червиченко: Самедов в «Спартаке» будет играть за ромбикБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал последние трансферные новости из стана красно-белых.Хавьер Грасия: Нам впереди предстоит провести много важных игр, первая из которых будет в Кубке РоссииГлавный тренер «Рубина» Хавьер Грасия рассказал, как команда готовится ко второй части чемпионата России.«Зенит» играет, вокруг стреляют. Обзор сборов (видео)«Зенит» играет, вокруг стреляют. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Защитник «Заглембе» Ях отказался от перехода в «Ростов»Защитник польского «Заглембе» Ярослав Ях отказался продолжить карьеру в «Ростове», сообщает Polsatsport.Сибиряки из рода Траоре. Взгляд Сергея МикуликаСибиряки из рода Траоре. Взгляд Сергея МикуликаОбозреватель «Советского спорта» – о запросах, менталитете и уровне молодых российских футболистов.Пятый «итальянец» «Спартака». Кто был до АдрианоПятый «итальянец» «Спартака». Кто был до АдрианоНападающий Луис Адриано переходит из «Милана» в «Спартак». «Советский спорт» вспоминает предыдущих игроков, переехавших в Россию из серии А.Луис Адриано – официально в «Спартаке». Таблица трансферов РФПЛЛуис Адриано – официально в «Спартаке». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Адриано встречали, как Челентано. Приключения Луиса Адриано в МосквеАдриано встречали, как Челентано. Приключения Луиса Адриано в МосквеБразильский нападающий «Милана» Луис Адриано прибыл в Москву, чтобы подписать контракт со «Спартаком».«Спартак» объявил о подписании контракта с Адриано«Спартак» объявил о подписании контракта с АдрианоКак сообщает пресс-служба московского «Спартака», бразильский форвард Луис Адриано подписал контракт с российским клубом.«Сент-Этьен» намерен обжаловать в ФИФА трансфер Молло в «Зенит»Французский «Сент-Этьен» рассматривает возможность обращения в ФИФА для расследования обстоятельств перехода полузащитника Йоана Молло из «Крыльев Советов» в «Зенит».Защитник «Анжи» Лазич может переехать в чемпионат ТурцииПо информации издания Futbol Arena, «Аланьяспор» интересуется игроком «Анжи» Дарко Лазичем.
Главные новости
Футбол
Федор Смолов: Я заставил скаутов европейских клубов обратить на себя внимание
Футбол
Марко Девич: «Ростов»? Следует подождать
Теннис
Джокович обыграл Вердаско и вышел во второй круг Australian Open
Футбол
«Енисей» спародировал новый логотип «Ювентуса»
Теннис
Куличкова проиграла Стрыцовой в первом круге Australian Open
Формула-1
В честь погибшего пилота Жюля Бьянки назовут улицу в Ницце
Ралли
Мэр Набережных Челнов поздравил пилотов команды «КАМАЗ-мастер»
Футбол
Головин восстановился после болезни и сегодня приступит к тренировкам
Бокс
Абель Санчес: Джейкобсу не хватит сил для того, чтобы сдержать натиск Головкина
Футбол
В АПЛ планируют ввести двухматчевую дисквалификацию для игроков-симулянтов
все новости
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Фёдор Смолов
Фёдор Смоловвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости