Денис Глушаков: Адриано должен помочь «Спартаку», он создаст хорошую конкуренцию

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал переход нападающего Луиса Адриано в стан красно-белых.

- С Адриано я не знаком лично, еще не общался, но знаю, какой это футболист. Это хороший игрок, который должен помочь «Спартаку», у нас на этой позиции не так много футболистов. Кроме Зе Луиша, чистых нападающих нет, хотя иногда (Лоренсо) Мельгарехо используют. Думаю, что Адриано создаст хорошую конкуренцию, чтобы Зе Луиш, скажем так, не расслаблялся. Когда больше игроков, есть выбор у тренера, ему легче найти замену футболистам, которые выпадают из-за травм. К тому же, у нас не такая большая скамейка была. Руководство решило, что нужны футболисты, которые помогут команде, - сказал Глушаков в интервью «Р-Спорт».

Соглашение игрока вступает в силу с 25 января 2017 года. По предварительной информации, сумма трансфера бразильца в московский клуб составит один миллион евро. При этом в случае чемпионства красно-белых «Милан» получит дополнительный бонус.

Напомним, за полтора сезона в серии A 29-летний нападающий забил четыре гола и сделал четыре голевые передачи в 33 матчах. Контракт Луиса Адриано с «Миланом» рассчитан еще на три с половиной года.