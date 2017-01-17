Дацюк, Афиногенов, Мозякин и Медведев будут капитанами на Матче звезд КХЛ
Стали известны имена
капитанов четырех команд Матча звезд КХЛ.
Капитаном команды дивизиона Боброва стал Павел Дацюк (СКА),
дивизиона Тарасова – Максим Афиногенов («Витязь»), дивизиона Харламова – Сергей
Мозякин («Металлург» Магнитогорск), дивизиона Чернышева – Евгений Медведев («Авангард»).
Напомним, Матч звезд КХЛ-2017 пройдет в Уфе с 21 по 22 января. 21 января состоится мастер-шоу, а 22-го – турнир, где сыграют команды от каждого дивизиона КХЛ. Для выявления победителя будут проведены два полуфинала и финальный матч.
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