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Ученые выяснили, почему женщины отличаются большей гибкостью, чем мужчины

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Ученые установили, что женщины обладают большей гибкостью, чем мужчины. Различия в уровнях гибкости между мужчинами и женщинами могут быть обусловлены рядом факторов, включая анатомические и физиологические.

Прежде всего на гибкость влияют анатомические половые различия. Одним из анатомических факторов, обеспечивающих женщинам большую степень гибкости, является различие между участками таза мужчин и женщин. Кости таза мужчин, как правило, более тяжелые и крупные, граница входа в таз не закруглена, полость менее широкая; саркоседалищная вырезка, лонная дуга и крестец более узкие, а вертлужная впадина более компактная, чем у женщин. А так как у женщин более широкие бедра, диапазон движения в тазовой области у них больше. В то же время и у женщин наблюдаются различия в структуре таза, которые влияют на диапазон движения

Кроме того, для женщин также характерна большая амплитуда выпрямления локтевого сустава. Это объясняется более короткой верхней кривизной олекранального отростка локтевого сустава у женщин по сравнению с мужчинами.

Исследователь Чарльз Корбин также высказывает предположение, что девочки имеют более высокий потенциал развития гибкости после пубертатного периода и особенно амплитуды сгибания туловища вследствие более низко расположенного центра тяжести и меньшей длины ног по сравнению с мальчиками. Корбин считает, что различия в регулярных занятиях двигательной активностью между представителями полов могут обусловливать различия в гибкости между ними.

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