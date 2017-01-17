Ученые выяснили, почему женщины отличаются большей гибкостью, чем мужчины
Ученые установили, что женщины обладают большей гибкостью,
чем мужчины. Различия в уровнях гибкости между мужчинами и женщинами могут быть
обусловлены рядом факторов, включая анатомические и физиологические.
Прежде всего на гибкость влияют анатомические половые
различия. Одним из анатомических факторов, обеспечивающих женщинам большую
степень гибкости, является различие между участками таза мужчин и женщин. Кости
таза мужчин, как правило, более тяжелые и крупные, граница входа в таз не
закруглена, полость менее широкая; саркоседалищная вырезка, лонная дуга и
крестец более узкие, а вертлужная впадина более компактная, чем у женщин. А так
как у женщин более широкие бедра, диапазон движения в тазовой области у них
больше. В то же время и у женщин наблюдаются различия в структуре таза, которые
влияют на диапазон движения
Кроме того, для женщин также характерна большая амплитуда
выпрямления локтевого сустава. Это объясняется более короткой верхней кривизной
олекранального отростка локтевого сустава у женщин по сравнению с мужчинами.
Исследователь Чарльз Корбин также высказывает
предположение, что девочки имеют более высокий потенциал развития гибкости
после пубертатного периода и особенно амплитуды сгибания туловища вследствие
более низко расположенного центра тяжести и меньшей длины ног по сравнению с
мальчиками. Корбин считает, что различия в регулярных занятиях двигательной
активностью между представителями полов могут обусловливать различия в гибкости
между ними.