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Карлович и Себальос установили рекорд Australian Open

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хорватский теннисист Иво Карлович победил аргентинца Орасио Себальоса в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии.

Карлович одержал победу со счетом 6:7 (6:8), 3:6, 7:5, 6:2, 22:20.

Матч продолжался 5 часов и 14 минут. Таким образом, соперники обновили рекорд турнира по количеству геймов в пятом сете — 42. В 2003 году американец Энди Роддик выиграл пятый сет у представителя Марокко Юнеса Эль-Айнауи со счетом 21:19.

Иво Карлович сегодня также установил рекорд Australian Open по количеству эйсов в одном матче - 75 (рекорд мирового тенниса - 113 подач навылет принадлежит американцу Джону Изнеру).

За выход в третий круг хорват поспорит с австралийцем Эндрю Уиттингтоном.

Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема»
Australian Open 
Общий призовой фонд - 6 260 000 долларов 
Открытые корты, хард 
Мужчины 
Одиночный разряд 

Первый круг

Матч

Карлович И. (Хорватия) - Себальос Г. (Аргентина) - 6:7, 3:6, 7:5, 6:2, 22:20

Место и дата

17 января 07:30, , Онлайн-трансляция

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