Карлович и Себальос установили рекорд Australian Open

Хорватский теннисист Иво Карлович победил аргентинца Орасио Себальоса в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии.

Карлович одержал победу со счетом 6:7 (6:8), 3:6, 7:5, 6:2, 22:20.

Матч продолжался 5 часов и 14 минут. Таким образом, соперники обновили рекорд турнира по количеству геймов в пятом сете — 42. В 2003 году американец Энди Роддик выиграл пятый сет у представителя Марокко Юнеса Эль-Айнауи со счетом 21:19.

Иво Карлович сегодня также установил рекорд Australian Open по количеству эйсов в одном матче - 75 (рекорд мирового тенниса - 113 подач навылет принадлежит американцу Джону Изнеру).



За выход в третий круг хорват поспорит с австралийцем Эндрю Уиттингтоном.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема»

Australian Open

Общий призовой фонд - 6 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг