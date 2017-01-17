Карлович и Себальос установили рекорд Australian Open
Хорватский теннисист Иво Карлович победил аргентинца Орасио Себальоса в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии.
Карлович одержал победу со счетом 6:7 (6:8), 3:6, 7:5, 6:2, 22:20.
Матч продолжался 5 часов и 14 минут. Таким образом, соперники обновили рекорд турнира по количеству геймов в пятом сете — 42. В 2003 году американец Энди Роддик выиграл пятый сет у представителя Марокко Юнеса Эль-Айнауи со счетом 21:19.
Иво Карлович сегодня также
установил рекорд Australian Open по количеству эйсов в одном матче - 75 (рекорд мирового тенниса - 113 подач навылет принадлежит американцу Джону Изнеру).
За выход в третий круг хорват поспорит с австралийцем Эндрю Уиттингтоном.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема»
Australian Open
Общий призовой фонд - 6 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Матч
Карлович И. (Хорватия) - Себальос Г. (Аргентина) - 6:7, 3:6, 7:5, 6:2, 22:20
Место и дата
17 января 07:30, , Онлайн-трансляция