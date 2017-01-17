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Борис Майоров: «Спартаку» надо переходить на игру от обороны, на контратаки

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о шести поражениях красно-белых перед сегодняшним матчем со «Слованом».

- У команды Ярушкина и оборона не ахти какая, и в атаке ничего серьезного создать не получается, - отмечает Борис Майоров. - Полный дисбаланс. Но если результата нет, и команда на предпоследнее место скатилась, надо подумать о принципиально новом рисунке игры. Почему бы не начать плясать от обороны с использованием контратак? Тем более, что в составе «Спартака» есть быстрые форварды, способные организовать вот такие быстрые рейды к воротам соперника.


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