Борис Майоров: «Спартаку» надо переходить на игру от обороны, на контратаки
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о шести поражениях красно-белых перед сегодняшним матчем со «Слованом».
- У команды Ярушкина и оборона не ахти какая, и в атаке ничего серьезного создать не получается, - отмечает Борис Майоров. - Полный дисбаланс. Но если результата нет, и команда на предпоследнее место скатилась, надо подумать о принципиально новом рисунке игры. Почему бы не начать плясать от обороны с использованием контратак? Тем более, что в составе «Спартака» есть быстрые форварды, способные организовать вот такие быстрые рейды к воротам соперника.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически