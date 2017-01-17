Федор Смолов: После Москвы жить в Краснодаре, конечно, скучновато

Нападающий сборной России Федор Смолов рассказал об особенностях своего быта в Краснодаре.

- После Москвы жить в Краснодаре скучно, конечно. Я на самом деле даже друзьями тут не обзавелся, кроме футбольной команды. По большому счёту и времени не так много, у нас по две игры в неделю, поэтому всё нормально. Я скучаю по Москве, когда выпадает выходной, стараюсь летать, развеяться. Зарядиться энергией, скажем так, - рассказал Смолов в интервью порталу The-flow.ru.

Федор Смолов - лучший бомбардир текущего чемпионата России по футболу. Он забил 10 мячей в 12 проведенных матчах.

Ранее сообщалось, что в услугах нападающего сборной России заинтересована дортмундская «Боруссия». Смолов играет за «Краснодар» с 2015 года.



